Klaver maakt indruk op 400 meter bij Diamond League in Rome

Daarmee liep Klaver tevens een persoonlijk record. Haar oude toptijd stond op 51,39. Lisanne de Witte is nog altijd Nederlands recordhouder op deze afstand. Zij klokte in 2018 een tijd van 50,77. Klaver was verguld met haar triomf in de Diamond League. ,,Geweldig, wat een race”, jubelde ze. ,,Een overwinning met een persoonlijk record, dat is zó gaaf. En dat ook nog in de laatste race van het seizoen. Na afloop besefte ik het eerst nog niet. ‘Heb ik dit gedaan?, dacht ik. Ik ben nu echt trots op mezelf.”

Volgens Klaver viel alles in Rome voor haar op de juiste plek. “Het is als een puzzel die vandaag bij elkaar is gekomen. Ik denk dat ik dit seizoen van een meisje in een jonge vrouw ben veranderd. Ik ben nu serieuzer ingesteld en heb een balans gevonden tussen studie en sport. Dit jaar met Covid-19 is raar, maar het maakte me ook ontspannen. Iedereen moet de beste versie van zichzelf laten zien en dat heb ik hier gedaan. Wat betreft volgend jaar heb ik nog geen idee. Ik moet het aankijken, want ik loop ook de 200 meter.”