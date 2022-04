Kira Toussaint terug naar VS: ‘Ik ben al een tijdje het plezier kwijt in de huidige setting’

Zwemster Kira Toussaint gaat zich in de Verenigde Staten voorbereiden op de wereld- en Europese kampioenschappen, die de komende zomer in respectievelijk Boedapest (18-25 juni) en Rome (11-17 augustus) plaatsvinden. De Nederlandse medaillekandidate keert terug naar de universiteit van Tennessee. Eerder combineerde ze daar van mei 2015 tot december 2017 studeren en topsport.

De rugslagspecialiste heeft de keuze om tijdelijk terug te gaan naar de Verenigde Staten genomen in samenspraak met bondscoach Mark Faber, die haar ook als trainer/coach begeleidt in het Nationaal Trainings Centrum in het Amsterdamse Sloterparkbad.

,,Ik ben al een tijdje het plezier kwijt in de huidige setting. Mark en ik hebben hier verschillende gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor mij beter is om even een tijdje in een andere omgeving, en met een andere trainer, te gaan werken”, aldus Toussaint.

Bondscoach Mark Faber: ,,Kira en ik zijn in goed overleg gekomen tot deze stap. Het is duidelijk dat Kira nieuwe impulsen nodig heeft om het plezier in het zwemmen te hervinden. Het is mijn verwachting dat ze in Knoxville met hernieuwde energie kan werken aan haar sportieve ambities. We hebben een goede verstandhouding, dus op het WK en EK sluit ze gewoon aan bij onze ploeg en dan begeleid ik haar als vanouds tijdens de wedstrijden.”

Kira Toussaint. © ISL