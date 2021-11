Kira Toussaint in Nederlands record naar goud op 200 meter rugslag

Met 2.01,26 minuten klopte de 27-jarige zwemster uit Amsterdam uittredend kampioene Margherita Panziera uit Italië (2.02,05) en de Oostenrijkse Lena Grabowski (2.04,74). Het is de eerste keer dat Toussaint het langste rugslagnummer wint. De specialiste in het 25 meterbad is later dit toernooi titelverdedigster op de 50 en 100 meter.

In de finale van de 50 meter vrije slag was er in Kazan een bijrol voor de Nederlanders Thom de Boer (vijfde in 20,97 seconden) en Jesse Puts (zesde in 20,99). De Hongaar Szebasztian Szabo won in 20,72. De Boer en Puts wonnen met Kenzo Simons en Stan Pijnenburg dinsdag wel de 4x50 meter vrije slag en voegden daar gisteren brons op de wisselslagestafette met Pijnenburg en Arno Kamminga aan toe.