Kira Toussaint imponeert en duikt als enige onder minuut bij series 100 meter rugslag op EK

Marrit Steenbergen bereikte zonder problemen de halve finales van de 200 meter wisselslag. De Europees kampioene op de 100 vrij kwam tot 2.15,05 en alleen de Israëlische Anastasia Gorbenko was in haar race sneller (2.13,12)

Op de 50 meter vrije slag bereikten Valerie van Roon (derde in 24,86) en Tessa Giele (achtste in 25,14) de halve finales. Kim Busch (negende in 25,22) en Sam van Nunen (veertiende in 25,37) werden uitgeschakeld omdat per land slechts twee zwemsters door mogen. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zette met 24,50 de beste tijd neer in de series.