Kira Toussaint hervindt plezier in oude Amerikaanse omgeving: ‘Voelt alsof je een nieuwe baan hebt’

Ze had bovenal behoefte aan iets nieuws. Kira Toussaint raakte na de Olympische Spelen in Tokio wat uitgekeken op de kleine setting in het Amsterdamse Sloterparkbad. In het najaar gedijde ze tijdens de International Swimming League in Napels en Eindhoven lekker in een grotere groep. ,,Dat miste ik en dat begon steeds meer aan me te knagen.’’ Samen met haar trainer en tevens bondscoach Mark Faber kwam ze tot de conclusie dat een andere omgeving haar goed zou doen.