Kira Toussaint eindigt op zesde plaats in WK-finale 100 meter rugslag

Toussaint veroverde in november vorig jaar bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 50, 100 en 200 meter rugslag. Ze haalde op de Olympische Spelen van Tokio ook de finale van de 100 rug en eindigde daarin als zevende. Bij de vorige WK langebaan, drie jaar geleden in Zuid-Korea, ontbrak ze in de finale van de 100 meter. Toussaint zwom toen wel de finale van de 50 meter rugslag.



Toussaint trainde de afgelopen maanden in de Verenigde Staten. Ze richtte zich eigenlijk op het EK van augustus in Rome, maar verraste zichzelf zondag een beetje met de vierde tijd in de halve finales van het WK in de hoofdstad van Hongarije (59,16). In de finale wist ze die tijd niet te benaderen.



,,Ik heb de laatste zes weken geoefend om anders adem te halen”, zei Toussaint na haar race bij de NOS. ,,Dat gaat al best goed, maar dat moet ik ook goed blijven doen op een hoger niveau. Ik wil er echt alles aan doen om het verschil met de top te dichten. Maar als dat niet lukt, dan heeft het geen zin om in een hoek te gaan zitten en te huilen. Dan lukt het zeker niet.”