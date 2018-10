Kiptum verbetert in Valencia wereldrecord halve marathon

Viñales bezorgt Yamaha eindelijk weer zege in MotoGP

11:41 Maverick Viñales heeft Yamaha tijdens de MotoGP van Australië eindelijk weer eens een zege bezorgd. De Spanjaard troefde op het circuit van Phillip Island de Italianen Andrea Iannone (Suzuki) en Andrea Dovizioso (Ducati) af. Het is de eerste overwinning voor Yamaha sinds juni 2017, toen Valentino Rossi de snelste was in Assen.