Kipchoge grote favoriet na uitvallen Bekele

De Keniaan Kipchoge liep vorig jaar als eerste mens de marathon onder de 2 uur, maar zijn 1.59.40 in Wenen geldt niet als officieel wereldrecord. Hij heeft dat wel in handen met 2.01.39, gelopen in Berlijn in 2018. Bekele, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter, miste vorig jaar in Berlijn het record van Kipchoge op twee seconden en liep 2.01.41.

,,Ik ben erg teleurgesteld dat ik zondag niet kan meedoen”, aldus Bekele. ,,Het was, vanwege de lockdown, geen eenvoudige tijd om me voor te bereiden. Ik had niet mijn hele team om me heen. Toch ben ik in vorm en was ik klaar voor zondag. Ik hoopte ook dat de blessure snel voorbij zou zijn. Ik heb me elke dag intensief laten behandelen. Vandaag is de pijn weer erger en moet ik besluiten me terug te trekken. Ik zal de tijd nemen om te herstellen en weer fit te worden en ik hoop volgend jaar terug te zijn in Londen. “