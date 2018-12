Kipchoge en Ibarguen verkozen tot atleten van het jaar

Waterpolo­sters winnen ruim van Frankrijk in World League

22:55 De Nederlandse waterpolosters hebben in hun tweede wedstrijd in de World League gewonnen van Frankrijk. In Châlons-en-Champagne werd het 18-6 in het voordeel van de formatie van bondscoach Arno Havenga. De periodestanden waren 6-1, 3-1, 5-2, 4-2.