Kimmann voelt zich niet dé topfavoriet voor wereldtitel BMX

,,Die laatste titel, dat was echt een doel", vertelt hij kort voor afreizen naar het Belgische Heusden-Zolder. Daar wacht zaterdag een nieuwe kans op de regenboogtrui.

En laat Kimmann nou precies daar, op die baan in Belgisch Limburg, vier jaar geleden als eerstejaars-eliterenner zijn eerste en tot dusverre enige wereldtitel hebben veroverd. Op de baan ook, waar hij vorig jaar twee manches om de wereldbeker won. ,,Maar de baan is weer aangepast, terwijl met 2015 de vergelijking helemaal niet opgaat. Toen werd de wedstrijd vervroegd vanwege het slechte weer en startten we van een lagere heuvel."

Kimmann, afkomstig uit Lutten, heeft graag de ruimte en juist in Zolder is het nu een krappe baan. ,,Op onze eigen baan maar ook bijvoorbeeld in Bakoe, waar vorig jaar het WK was, kan ik mijn snelheid beter kwijt. Als het krapper is ben je heel erg afhankelijk van een goede start."

Dit jaar waren er in Zolder twee wedstrijden uit de European Cup. ,,Ik werd twee keer achtste. Ik denk uiteraard dat ik beter kan, maar het wil ook zeggen dat ik niet per se de topfavoriet ben. De ene keer valt het kwartje goed, de andere keer niet, dat is BMX.”

Vorig jaar in Bakoe voelde hij zich "supergoed", maar kreeg hij last van kramp kort voor de kwartfinales. ,,Nooit eerder op die manier gehad, het kwam misschien omdat ik de week voor het WK wat last van diarree had gehad. Ik wist ook niet wat ik eraan moest doen. Het was balen, de vorm was heel goed en de baan lag me."

Op het EK, twee weken geleden in Letland, werd hij overvallen door twijfel. Een gesprekje met zijn moeder hielp Kimmann er bovenop. ,,Het liep niet in de trainingen. Dat zat me niet lekker. Ik wilde zo graag eens Europees kampioen worden, maar voelde me niet super. Maak je toch niet zo druk, zei mijn moeder." Een paar uur later was de titel voor hem.