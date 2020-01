Kickbokser Ben Saddik tekent meerjarig contract bij Glory

Eerste ritzege motorcou­reur Quintanil­la in Dakar Rally

14 januari De Chileense motorcoureur Pablo Quintanilla heeft in de Dakar Rally zijn eerste overwinning tijdens deze editie in Saudi-Arabië behaald. Hij kwam na een etappe over 886 kilometer, met een klassementsproef van 410 kilometer, in Haradh na ruim 3,5 uur over de finish. Nederlander Paul Spierings eindigde als 31e.