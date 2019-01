Kevin Durant leidt Warriors naar tiende zege op rij

Giri moet winnen van Carlsen voor eindzege Tata Steel Chess

26 januari Schaker Anish Giri moet zijn laatste partij op Tata Steel Chess winnen om het toernooi op zijn naam te kunnen schrijven. De Nederlandse kanshebber kwam in de voorlaatste speelronde in Wijk aan Zee remise overeen met Teimoer Radjabov uit Azerbeidzjan. Zijn Noorse rivaal Magnus Carlsen pakte in een lange partij over 71 zetten de winst tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.