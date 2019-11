Keniaanse atleet Kiptum voor 4 jaar geschorst

De atleet werd in april van dit jaar al voorlopig geschorst, nadat de AIU afwijkingen had gevonden in zijn biologische paspoort. Die duidden erop dat hij waarschijnlijk doping heeft gebruikt om zijn prestaties te verbeteren.



Alle resultaten die Kiptum heeft behaald sinds oktober 2018, zijn geschrapt. Daarmee is hij ook zijn recordtijd op de halve marathon kwijt. Zijn persoonlijk record van 2.05.26 op de marathon, in 2017 gevestigd in Amsterdam, blijft wel staan.