Keizer keert terug in beachvolleybal als duopartner Meppelink

Keizer bleef niettemin trainen en incidenteel toernooien spelen. Afgelopen zomer verving ze de geblesseerde Sophie van Gestel tijdens de DELA Beach Open in Den Haag en vormde ze een gelegenheidsteam met Meppelink.

,,Ik heb het beachvolleybal nooit helemaal losgelaten'', liet Keizer weten. ,,Na vijftien jaar topsport was ik echter hard toe aan rust. Nu voel ik mij eigenlijk fitter dan toen ik stopte in 2013. Ik ben enorm gemotiveerd om weer te beginnen en ik heb veel vertrouwen in de samenwerking met Madelein.''

Keizer boekte met Marleen van Iersel haar grootste successen. In 2011 wonnen ze twee toernooien op de World Tour (Shanghai en Myslowice). In 2012 veroverde het succesduo goud op het EK. Later dat jaar eindigde het koppel als negende op de Olympische Spelen van Londen.