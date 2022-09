Karolien Florijn uithangbord met historisch WK-goud: ‘In 2032 willen we de beste van de wereld zijn’

Joost Luiten moet na overlijden Elizabeth toekijken: ‘Over tien jaar kunnen we zeggen: Ik was erbij’

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth heeft ook consequenties voor de spelers van het PGA Championship op de golfbaan van Wentworth. Uit eerbetoon is het toernooi, met onder anderen Joost Luiten, vandaag stilgelegd. ,,Ik loop hier nu toevallig net rond bij Windsor Castle. Mijn appartementje is vlakbij het kasteel, dus ik ben even gaan kijken’’, laat Luiten van Engeland weten.

