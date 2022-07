Kansen voor Sifan Hassan, Nadine Visser en estafetteteams in vol slotweekend WK atletiek

Ongeslagen Femke Bol kijkt met bewonde­ring naar hordewon­der McLaughlin

Femke Bol is dit jaar ongeslagen op de 400 meter horden. Ze geldt als een zekere kandidate voor een medaille op de WK atletiek. Voordat ze afreisde naar de titelstrijd in het Amerikaanse Eugene zegevierde ze nog in de Diamond League van Stockholm in een tijd van 52,27.

19 juli