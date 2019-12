Kamminga snelt naar EK-brons op 50 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft op de eerste dag van de EK zwemmen (kortebaan) in Glasgow een bronzen plak veroverd op de 50 meter schoolslag. Het is de eerste medaille voor de Nederlandse afvaardiging in Schotland.

Kamminga zwom in de finale een Nederlandse recordtijd van 25,84, dezelfde tijd als de Italiaan Fabio Scozzoli. Alleen de Rus Vladimir Morozov (25,51) en Emre Sakci (25,82) uit Turkije waren sneller. Morozov veroverde de titel in een Europees record. Die nam hij over van Scozzoli, die twee jaar geleden in Kopenhagen tot 25,62 was gekomen.

Voor Kamminga is het zijn eerste medaille op een individueel nummer op een groot toernooi. ,,De 50 meter is mijn minste afstand en alles zit heel dicht bij elkaar. Je kan eerste maar ook zomaar achtste worden. Ik sta op het podium en dat is het meest belangrijke. Voor mij is het hartstikke gaaf”, zei Kamminga.