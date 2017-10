Jumping Amsterdam terug in wereldbekercircuit

Remise troef bij WK dammen

20:43 De derde ronde in de finale van de WK dammen in Tallinn in Estland heeft vandaag louter remises opgeleverd. Daardoor bleven de Rus Alexander Schwarzman en de Ivoriaan N'cho Joel Atse met vier punten aan kop. Wouter Wolff staat derde met drie punten. De Groningse dammer speelde met wit remise tegen Atse.