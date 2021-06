Judoka Vermeer wint brons op WK in Boedapest

De 23-jarige Nederlandse won in een van beide kanten aanvallende partij de strijd om de derde plaats van Ketleyn Quadros uit Brazilië. Ze versloeg haar opponente op ippon. Vermeer had haar kansen op goud verspeeld, door in de halve finale te verliezen van de Française Clarisse Agbegnenou.

Enkele weken geleden won Vermeer ook al brons op de Europese titelstrijd in Lissabon. Ze was dit seizoen ook al goed voor podiumplaatsen op de World Masters in Doha en op twee grand slams, in Tel Aviv en Kazan. Vermeer neemt niet deel aan de Olympische Spelen van Tokio. In haar klasse kreeg Juul Franssen de voorkeur. Franssen werd in Boedapest al in de eerste ronde uitgeschakeld.