Judoka Verhagen klaar in Doha, Tsjakadoea bij laatste acht

Voor Verhagen was de wedstrijd in Doha de eerste van drie toernooien waarin ze de kans heeft te bewijzen dat ze een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio waard is. Hierna volgen nog de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april). Verhagen nam in Rio deel aan de Spelen maar strandde daar in de achtste finales. Daarna legde ze het judo anderhalf jaar stil om toch weer te beginnen.