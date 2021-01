Judoka Tsjakadoea pakt bronzen medaille, Verhagen klaar in Doha

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft brons gewonnen op de Doha Masters in Qatar. De in Friesland geboren zoon van Georgische ouders was in zijn beslissende gevecht om een medaille te sterk voor de Fransman Walida Khyar, de Europees kampioen van 2016.

Tsjakadoea is in principe al zeker van deelname aan de Spelen, mits hij aan de internationale eis voldoet. Na een bye in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Luka Mkheidze en de Spanjaard Francisco Garrigos, om in de kwartfinales ten onder te gaan tegen de Rus Yago Aboeladze. Tsjakadoea klopte de Oezbeek Diyorbek Oerozbojevin tijdens zijn eerste duel in de herkansingen en bleef vervolgens ook de ervaren Khyar de baas.

Verhagen

Sanne Verhagen is bij de Doha Masters in Qatar blijven steken in de tweede ronde. De Brabantse won haar eerste partij in de klasse tot 57 kilogram tegen de Bulgaarse Velina Iljeva, maar redde het daarna niet tegen de Française Sarah Leonie Cysique .Verhagen nam in Rio deel aan de Spelen, maar strandde daar in de achtste finales. Daarna legde ze het judo anderhalf jaar stil om toch weer te beginnen.

Voor de Nederlandse jukoka’s is de wedstrijd in Doha de eerste van drie toernooien waarin ze nog kunnen laten zien dat ze een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio waard zijn. Hierna volgen nog de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april). Het kwalificatietraject richting de Spelen is al in mei 2018 begonnen.

Behalve Tsjakadoea hebben Juul Franssen (-63 kilogram), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ‘t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) de technische leiding van de judobond de afgelopen 2,5 jaar voldoende overtuigd. Niet in alle gewichtsklassen is de kwalificatiestrijd al beslist. Kim Polling en Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg) zijn nog volop in de race voor deelname aan de Spelen.

Tot en met woensdag verschijnen er nog zestien Nederlandse judoka’s op de tatami in Doha.