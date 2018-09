Judoka's Steenhuis en Verkerk naar halve finales

Verkerk, in 2009 nog wereldkampioene in deze klasse, had iets meer moeite. De Rotterdamse had in haar eerste partij tegen de Duitse Luise Malzahn én in de kwartfinale tegen de Russin Aleksandra Babintseva extra tijd nodig om haar tegenstander met een golden score uit te schakelen. In haar gevecht in de derde ronde tegen de Portugese Patricia Sampao won ze met een houdgreep op ippon.