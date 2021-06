Judoka's De Wit en Vermeer winnen brons op WK in Boedapest

De judoka’s Sanne Vermeer en Frank de Wit hebben op de wereldtitelstrijd in de Hongaarse stad Boedapest brons gewonnen. Ze deden dat respectievelijk in de klasse tot 63 en tot 81 kilogram.

Vermeer won in een van beide kanten aanvallende partij de strijd om de derde plaats van Ketleyn Quadros uit Brazilië. De 23-jarige Friezin versloeg haar opponente op ippon. Vermeer had haar kansen op goud verspeeld, door in de halve finale te verliezen van de Française Clarisse Agbegnenou.

Enkele weken geleden won Vermeer ook al brons op de Europese titelstrijd in Lissabon. Ze was dit seizoen ook al goed voor podiumplaatsen op de World Masters in Doha en op twee grand slams, in Tel Aviv en Kazan. Vermeer neemt niet deel aan de Olympische Spelen van Tokio. In haar klasse kreeg Juul Franssen de voorkeur. Franssen werd in Boedapest al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De Wit had in de troostfinale tegen de Japanner Sotaro Fujiwara vaak het overwicht. Hij won omdat zijn tegenstander drie straffen wegens passiviteit kreeg, waarvan de laatste en beslissende in extra tijd. De Wit was de finale misgelopen door in de halve eindstrijd te verliezen van Tato Grigalasjvili uit Georgië. Hij won eerder dit jaar brons op de World Masters en zilver in de grand slam van Tel Aviv.

De Wit is wel geselecteerd voor de Olympische Spelen.