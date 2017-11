Judoka Bolder (29) beëindigt carrière vanwege motivatieproblemen

De geboren Velserbroekse kwam uit in de klasse tot 70 kilogram en behaalde in 2013 Europees zilver. Vanaf 2015 kwam Bolder uit voor Israël. Ze zag die switch als haar kans om de Olympische Spelen van 2016 in Rio te halen. In Nederland was rivale Kim Polling in haar gewichtsklasse vaak beter. Bolder wist Rio te halen en eindigde daar als zevende.



,,Na de Olympische Spelen heb ik moeite gehad om de motivatie te vinden die nodig is om 100 procent op de wedstrijden te verschijnen en het mooie aan judo is dat je op 90 procent niet mee kan doen voor de prijzen. Het was een moeilijke beslissing voor mij, aangezien volgend jaar de Europese kampioenschappen in Israël worden georganiseerd en ik hier dus niet aan zal deelnemen.''