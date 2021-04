Judobond Iran voor vier jaar geschorst vanwege rel met Israël

Motorcou­reur Bendsney­der crasht in Portugal

18 april Bo Bendsneyder heeft voor het eerst dit seizoen geen punten gepakt in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer beleefde een weekeinde om snel te vergeten in Portugal. Bendsneyder kwam in de kwalificatie niet verder dan de 26ste tijd en ging in de race onderuit.