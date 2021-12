Jos Verstappen op NOC*NSF Sportgala: ‘Emotioneel een zwaar jaar voor Max’

Zelf hing de hoofdrolspeler in de lucht, op weg naar een welverdiende vakantie. Max Verstappen werd vanwege zijn wereldtitel in de Formule 1 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. ,,Hij was wel moe. Het was een zwaar jaar, emotioneel ook”, zei Jos Verstappen in de Lichtfabriek in Haarlem, waar hij gisteravond voor zijn zoon de Jaap Eden Trofee in ontvangst nam.

,,Na het behalen van de wereldtitel kwamen veel emoties los. De afgelopen weken waren vermoeiend. Hij moest nog heel veel doen na de laatste race. Max is blij dat hij nu op vakantie is, want hij had even nergens meer zin in na een zwaar jaar en veel verplichtingen. Het is goed voor hem om even weg te zijn. Hij heeft het nu echt nodig", vervolgde Jos Verstappen bij het NOC*NSF Sportgala.

Jos Verstappen keek ook nog even terug naar het slotstuk en dacht bij de laatste beslissende grand prix in Abu Dhabi dat de wereldtitelstrijd in het voordeel van rivaal Lewis Hamilton zou worden beslist. ,,Na vijf, zes ronden ben ik weggelopen. Ik dacht, het zit er vandaag niet in. We kwamen tekort qua snelheid. Ik ben boven alleen in kamertje gaan zitten, waar ook een televisie was en ik de rondetijden kon zien.”

Vervolgens kreeg hij tegen het einde van de race toch weer hoop. ,,Het begon weer te leven in de laatste vijf ronden na die crash van Nicholas Latifi. Er waren weer nieuwe kansen. Als hij de kans heeft, dan gaat hij er voor. Dan is het alles of niks. We hebben gezien hoe het geëindigd is.” Verstappen stuurde in de laatste ronde zijn Red Bull-bolide voorbij aan die van Hamilton en schreef zo Nederlandse sportgeschiedenis.

De beelden dat Jos Verstappen gehurkt tegenover zijn zoon Max zit, gingen vervolgens de wereld over. Zelf kreeg hij bij het sportgala die nu al iconische foto als cadeau. ,,Er kwamen zo veel emoties los. We zijn hier twintig jaar mee bezig geweest. Twaalf jaar lang heb ik met hem de hele wereld rondgereisd. Onze droom was wereldkampioen worden in de Formule 1. Dit was het moment.”

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.