Joost Luiten wil ook pieken in 100ste KLM Open

The International is een technische baan, legt hij uit. ,,Het komt aan op een goed balgevoel. Je moet nauwkeurig spelen. Zo strak mogelijk van tee tot green, want als de bal iets te veel afwijkt, zit je in de problemen. Het zou mooi zijn als ik donderdag in de eerste ronde meteen een paar lekkere ballen sla. Een paar goede putts halen geeft vertrouwen.‘’



Maar Luiten weet dat golf een lastige sport is. ,,Vorm is een ongrijpbaar fenomeen in het golf. Ik weet nog dat ik drie jaar geleden totaal niet in vorm was, maar toch won ik het toernooi in Spijk. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik dacht in bloedvorm te zijn, maar dan wilde het helemaal niet."