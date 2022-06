Joost Luiten stopt vanwege mentale problemen even met golf: ‘Er is gewoon meer aan de hand’

Joost Luiten komt voorlopig niet in actie. De Nederlandse topgolfer heeft besloten even afstand van de sport te nemen vanwege mentale problemen. Luiten gaf donderdag in het Porsche European Open in Hamburg, een toernooi van de DP World Tour, al na vijf holes op.

,,Tegen de Tour gaf ik een rugblessure op als oorzaak. Dat leek me op dat moment even handiger, maar de werkelijkheid is anders”, schrijft Luiten op zijn eigen website. ,,Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen en daar wil ik niet omheen draaien.”

,,Aan de ene kant heb ik spijt dat ik in Duitsland van de baan ben gelopen, want ik haat opgeven. Maar ik weet dat het de enige juiste beslissing was. Ik moest mezelf in bescherming nemen na drie ballen achter elkaar in het water. Ik stond op het punt uit woede en frustratie met mijn hand heel hard tegen een boom te slaan, gelukkig heb ik mezelf nog net kunnen inhouden en ben ik op tijd gestopt.”

Luiten vindt het moeilijk te omschrijven waarom het op de golfbaan niet lukt en waarom hij daar nu met tegenzin staat. ,,Buiten de golfbaan heb ik het juist heel erg naar mijn zin. Ik ben gelukkig, ga over een paar maanden trouwen, daar kijk ik naar uit. Maar op de golfbaan ben ik al een tijd niet de Joost Luiten die ik wil zijn. De mindere prestaties helpen niet, maar er is gewoon meer aan de hand. Ik mis op de golfbaan de energie, krijg het op de een of andere manier niet rond in mijn hoofd, raak heel snel gefrustreerd. Misschien is het een soort burn-out of noem het een golfdepressie.”

Deze tijdelijke pauze betekent niet het einde van de golfcarrière van de 36-jarige Luiten, verzekert hij. ,,Ik hoor al een tijdje verhalen dat Joost Luiten wel klaar is met topgolf, dat ik er de brui aan wil geven. Het tegendeel is waar. Ik ben misschien wel meer gemotiveerd dan ooit tevoren, train juist heel hard om terug te komen aan de top. Maar mentaal zit ik met mezelf in de knoop en dat speelt al geruime tijd. Voorlopig neem ik daarom afstand van het golf. Of dat twee weken is, twee maanden of misschien nog wel langer, ik kan er op dit moment niets zinnigs over zeggen.”

Volledig scherm Joost Luiten. © Jan Kok | Boomerang Fotografie