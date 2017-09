Jongejans per 1 januari bondscoach Nederlandse schoonspringers

Edwin Jongejans gaat aan het werk als bondscoach van de Nederlandse schoonspringers. De vijftigjarige oud-topsporter was de afgelopen twaalf jaar in Engeland als trainer actief. Op 1 januari begint hij bij de Nederlandse zwembond KNZB.

Jongejans behaalde zelf zijn grootste succes als schoonspringer toen hij in 1991 de wereldtitel behaalde op de 1-meterplank.

,,Het is een groot compliment voor ons programma, onze springers en iedereen die een aandeel geleverd heeft de afgelopen jaren, dat hij belangstelling toonde om hoofdcoach van ons programma te worden'', aldus André Cats, technisch directeur van de KNZB. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we met Edwin aan het roer een nieuw hoofdstuk voor het schoonspringen gaan schrijven. Enerzijds gericht op successen in Tokio, anderzijds willen we de sport als jeugdsport bij verenigingen versterken. Met Edwin als oud-wereldkampioen en boegbeeld heb ik daar hoge verwachtingen van.''

Olympische Spelen

Jongejans was in Engeland werkzaam in Leeds. Daar leidde hij meerdere schoonspringers op. Het hoogtepunt voor de Nederlandse coach was het goud van vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor Jack Laugher en Chris Mears bij de 3 meter synchroon.

,,Ik heb de ontwikkelingen van het Nederlandse schoonspringen natuurlijk op de voet gevolgd. Er ligt een mooie basis om verder door te ontwikkelen'', zegt Jongejans, die zich voornamelijk zal richten op de begeleiding van de topspringers en talenten die actief zijn in het Nationaal Trainingscentrum in Eindhoven. De huidige bondscoach Balazs Ligart is de komende drie maanden nog actief, waarna Jongejans hem vervangt.