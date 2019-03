Johnson-Thompson mist wereldrecord vijfkamp nipt

Johnson-Thompson haalde op de afsluitende 800 meter alles uit haar tanige lijf om dat mondiale record aan te vallen. Ze won de race in 2.09,13 en dat was 2 seconden te langzaam.



Haar voorsprong in de vijfkamp op landgenote Niamh Emerson, die zilver pakte met 4731 punten, was bijzonder groot. De 26-jarige Johnson-Thompson presteerde sterk op vier onderdelen, de 60 meter horden (8,27), het hoogspringen (1,96), het verspringen (6,53) en de 800 meter. Ze scoorde het minst bij het kogelstoten (13,15).



De Britse was in 2015 ook al Europees kampioene op de vijfkamp. De Nederlandse troef Anouk Vetter haakte af na drie onderdelen met een voetblessure.