Johnson laat Olympische Spelen weer schieten

Pinturault jaagt op erfenis van Hirscher

14:43 Alexis Pinturault heeft met zijn zege op de reuzenslalom in het Oostenrijkse Hinterstoder de leiding genomen in de algemene wereldbeker. Hij staat op 1148 punten. De Noor Aleksander Aamodt Kilde is de nummer twee met 1122 punten en zijn landgenoot Henrik Kristoffersen is derde met 1041 punten.