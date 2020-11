Joan Mir pakt in spannend seizoen wereldtitel in MotoGP

Eén overwinning

Voor de race van zondag was Fabio Quartararo de grootste concurrent voor Mir, maar Quartararo beleefde (zoals vaker de laatste weken) een teleurstellende race. De Fransman maakte in de eerste ronde een fout en kwam achteraan terecht, in de negende ronde viel hij van z’n motor en wacht de race voorbij. Mir, die zelf op dat moment op de negende plek reed, hoefde daardoor niet al te veel risico meer te nemen en werd uiteindelijk zevende. Vorige week op hetzelfde circuit won Mir de race nog. Dat bleek zijn enige overwinning dit seizoen. Wel eindigde hij heel vaak op het podium. Dat bleek de basis voor zijn wereldtitel in een spannend jaar. In dertien races waren er negen verschillende winnaars. Zondag ging de dagzege naar Yamaha-coureur Franco Morbidelli, die de race ook van pole position was gestart. Na een prachtig gevecht met Jack Miller kwam hij net wat eerder over de streep.