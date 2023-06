Jeugdig Oranje revancheert zich in Pro League voor grootste thuisnederlaag ooit tegen Australië

Drie dagen geleden gaf Australië hockeyles aan Oranje, maar maandagavond sloeg de ploeg van Jeroen Delmée terug. In het laatste Pro League-duel in Eindhoven wonnen de hockeyers met 5-2.

De spelers van Oranje zullen ongetwijfeld nog wel even zijn wakker geschrokken in de nacht van vrijdag op zaterdag. De jonge ploeg van bondscoach Delmée ging hard onderuit tegen Australië en stapte met de grootste thuisnederlaag ooit in een competitieve interland van het veld af: 7-2. Zeven treffers kreeg doelman Pirmin Blaak om de oren. Een horrorscenario voor iedere doelman.

Maar de hockeyers revancheerden zich voor dat echec dankzij Duco Telgenkamp, smaakmaker onder de debutanten bij Oranje. In zijn eerst twee interlands scoorde de aanvaller van Kampong al drie keer en ook tegen Australië was de spits tweemaal trefzeker. Maar het was Timo Boers die de score opende. De 19-jarige verdediger van HC Den Bosch benutte de eerste strafcorner: 1-0.

Dat was het startsein voor een vermakelijk avond in Eindhoven, waar Oranje het publiek regelmatig op de banken kreeg. Nathan Ephraums trok de stand nog wel gelijk. Daarna liep het Nederlands elftal weg bij Australië. Tjep Hoedemakers ‘tenniste de bal’ over doelman Andrew Charter en twee minuten later sloeg Telgenkamp voor het eerst toe: 3-1. Vier goals binnen zeven minuten, de toeschouwer kreeg waar voor zijn geld. Een paar minuten voor rust maakte Jeremy Hayward (strafcorner) de aansluitingstreffer: 3-2.

Vijf goals in drie interlands voor Duco Telgenkamp

Na rust zette Australië aan, maar het werd een Oranje-feest. Telgenkamp en Boers (strafcorner) leidden de polonaise. Zij scoorden allebei nog een keer en sloten daarmee hun eerste week in de nationale selectie glorieus af. Telgenkamp scoorde in totaal vijf keer in drie interlands, iets wat weinigen is gegeven in het verleden. Boers maakte twee treffers in vier interlands.

Het Pro League-circus gaat vrijdag weer verder, dan trekt Nederland naar Londen voor twee duels met Spanje, de ploeg van oud-bondscoach Max Caldas.