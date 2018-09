Jeugd Olympische Spelen in 2022 naar Senegal

Het International Olympisch Comité wees de vierde editie van het zomerevenement vandaag in Buenos Aires toe. Daar vindt volgende maand de derde editie plaats. De jeugdspelen vinden plaats in Dakar en Saly. Senegal bleef in de race om de organisatie Botswana, Nigeria en Tunesië voor. IOC-voorzitter Thomas Bach: ,,Het was voor Afrika.''



Aan de Jeugd Olympische Spelen doen toptalenten uit de hele wereld mee, variërend in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. De twee eerdere zomeredities waren in Singapore (2010) en China (Nanning, 2014).