Jeroen Dubbeldam rouwt om ‘gouden’ paard De Sjiem: ‘Je was een vriend en een leraar’

Het voormalig toppaard De Sjiem van springruiter Jeroen Dubbeldam is overleden. De schimmel, waarmee de inwoner van Weerselo in 2000 olympisch goud won op de Spelen van Sydney, is 33 jaar oud geworden.

„Met pijn in het hart nemen we vandaag afscheid van De Sjiem (33). Dankbaar voor al het geweldige succes dat je me hebt gebracht, maar vooral voor alle geleerde lessen en tijd samen”, laat Jeroen Dubbeldam zaterdag op zijn sociale media weten.

De succesvol springruiter gaat verder over De Sjiem: „Een vriend, een leraar en een metgezel; Je hebt me beter gemaakt, als ruiter en als mens. Ook lang na je pensionering maakte je deel uit van alle succesverhalen. Bedankt voor het lesgeven, bedankt voor alles”, schrijft Dubbeldam over het paard waarna zijn springstal in Weerselo is genoemd.

Volledig scherm Jeroen Dubbeldam met De Sjiem, het paard waarmee hij veel prijzen wist te winnen en waarnaar zijn springstal in Weerselo is genoemd. © Annina Romita DTCT

Met De Sjiem begon het sportieve succes voor Dubbeldam. Niet alleen werd vervolgens het complex in Weerselo genoemd naar het paard, De Sjiem had een prominente plek in de stallen. Zodat hij alles in de gaten kon houden en ook nog steeds aandacht kreeg van het personeel en bezoekers.

De Sjiem genoot in Weerselo al enkele jaren van zijn welverdiende pensioen en kreeg daarin enkele jaren geleden gezelschap van Zenith. Met dat paard werd Dubbeldam wereld- en Europees kampioen, maar had hij minder succes op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Zestien jaar eerder, op de Spelen van Sydney, veroverden Dubbeldam en De Sjiem de olympische titel. Een jaar later won de combinatie de Grote Prijs van Aken, een zeer hoog aangeschreven concours in de hippische wereld.