Jeffrey Herlings verlengt contract bij KTM: ‘Blij met vertrouwen na zo’n donkere periode’

Herlings tekende zijn eerste contract bij KTM in 2009 en debuteerde in het jaar erop als 15-jarige in de MX2-klasse. Sinds die tijd was hij goed voor 99 grandprixoverwinningen in de diverse klassen, werd hij drie keer wereldkampioen in de MX2 en twee keer in de zwaarste categorie: in 2018 en 2021. Herlings miste het afgelopen seizoen volledig vanwege een gebroken linkerhiel en een daaropvolgende operatie.