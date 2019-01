Jeffrey Herlings geopereerd na breuk in voet

Golfer Luiten valt terug in Dubai

25 januari Golfer Joost Luiten is in de tweede ronde van de Dubai Desert Classic weggezakt in het klassement. De Rotterdamse prof zette een matige score neer van 72 slagen (level par). Op de holes 8 en 9 ging het mis met een double bogey, gevolgd door een bogey. Luiten deelt in de voorlopige stand de 64ste plaats met 142 slagen totaal (2 onder par).