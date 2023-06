Jeffrey Herlings breekt nekwervel bij crash in Duitsland: ‘Ik voelde dat er wat mis was’

Motorcrosser Jeffrey Herlings staat de komende races noodgedwongen aan de kant. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo liep afgelopen weekend tijdens een race in Duitsland een gebroken nekwervel op, zo is gebleken uit onderzoek.

Herlings kwam ten val gekomen in de eerste manche van de MXGP in het Duitse Teutschenthal. De Nederlander ging in de tweede manche van de GP van Duitsland niet meer van start.

Over de kop

Herlings ging aan het einde van de manche over de kop. Hij kon de wedstrijd nog wel afmaken, maar eindigde in de achterhoede. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek Herlings een gebroken nekwervel te hebben opgelopen.

Ik probeerde te finishen en zoveel mogelijk punten te pakken, maar ik ken mijn lichaam goed en voelde dat er iets mis was. Jeffrey Herlings

,,Dit vat mijn loopbaan op een bepaalde manier wel samen", laat Herlings weten via zijn ploeg Red Bull KTM Factory Racing’s. ,,We pakken een recordaantal zeges, maar dan loop ik weer een blessure op. Na de crash voelde mijn nek niet goed. Ik probeerde te finishen en zoveel mogelijk punten te pakken, maar ik ken mijn lichaam goed en voelde dat er iets mis was.”

Zijn Spaanse rivaal Jorge Prado won in Duitsland overigens de eerste manche. Bij afwezigheid van Herlings zegevierde Prado ook in de tweede manche. Glenn Coldenhoff eindigde in deze manche als tweede. Prado verstevigde met zijn twee zeges zijn leidende positie in de tussenstand van het WK. Prado heeft 453 punten. Herlings volgt met 386 punten.

De komende twee races moet Herlings dus noodgedwongen toekijken. Al probeert hij er het positieve van in te zien. ,,Ik hoef in elk geval niet te worden geopereerd en hoop dat ik zo snel mogelijk weer kan racen.”