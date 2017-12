'Japan is veel beter dan de meeste mensen denken'

Net als bij Nederland staat een Deen aan het roer van het vrouwenteam. Ulrik Kirkely, Thomsen kent hem goed, noemt hem een uiterst kundige coach. Pearl van der Wissel, de in allerijl uit Denemarken opgeroepen opbouwspeelster die zaterdag bij het Nederlands team aanhaakte, kent hem ook. Hij was vorig jaar assistent-coach bij Odense, haar Deense topclub. ,,Grappig dus.” Zij is niet zo lang met haar 171 centimeter, hun speelstijl ligt haar wel. Zij kijkt uit naar de wedstrijd tegen Japan. Noemt het land ‘een van de beste tegenstanders die we in de achtste finale konden treffen’.



Voordat Nederland in de laatste wedstrijd van de poulefase op indrukwekkende wijze van Duitsland won, speelde het team niet goed. Zo werd er verloren van Zuid-Korea en maakten de handbalsters veel onnodige fouten. Tot de winst op Duitsland leek de vorm ver weg en een confrontatie met olympisch kampioen Rusland al in de achtste finale zeer waarschijnlijk. Uiteindelijk werd het Japan. Vanaf nu telt op het WK het knock-outsysteem. Van der Wissel: ,,Beter dat we nu nog niet tegen Rusland of Noorwegen spelen. Al moet je van iedereen winnen, wil je goud winnen.”