Janus van Kasteren wint als vierde Nederlandse trucker de Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft in de slotetappe van de Dakar Rally geen fouten gemaakt en zich gekroond tot eindwinnaar bij de vrachtwagens. De 36-jarige Brabander is de vierde Nederlandse trucker die de woestijnrally op zijn naam schrijft na Jan de Rooy (1987), Hans Stacey (2007) en Gerard de Rooy (2012 en 2016).

Van Kasteren behoorde vooraf al tot de grote favorieten bij afwezigheid van de Russische truckers van Kamaz, die de afgelopen jaren heersten in de rally, maar door de Russische agressie tegen Oekraïne niet welkom waren in Saudi-Arabië. Hij reed de meeste etappes razendsnel in zijn Iveco, maar kwam door lekke banden en andere mechanische tegenslagen vaak niet als eerste aan. Pas in de tweede week kwam de Veldhovenaar op stoom en won hij drie etappes.

De Tsjech Alais Lopres leek de rally naar zijn hand te zetten, maar hij trok zich als leider in het klassement terug nadat hij een toeschouwer had overreden. Vanaf dat moment was Van Kasteren de nummer één in het algemeen klassement en hij stond die positie niet meer af.

Nasser Al-Attiyah

Rallyrijder Nasser Al-Attiyah uit Qatar heeft voor de vijfde keer de Dakar Rally bij de auto’s op zijn naam geschreven. Het was de tweede zege op rij voor de coureur van Toyota in de woestijnrally, die voor het vierde jaar werd verreden in Saudi-Arabië. De 52-jarige Al-Attiyah nam de leiding in het algemeen klassement al na de derde etappe en bouwde in de eerste week een grote voorsprong op, mede dankzij tegenslagen bij zijn grote tegenstrevers Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz en Sébastien Loeb.

Loeb vocht zich in de tweede week terug in de rally met een recordaantal van zes etappezeges op rij, maar de 48-jarige negenvoudig wereldkampioen rallyrijden kon zijn verloren tijd uit de eerste week niet meer goedmaken. Al-Attiyah consolideerde vakkundig zijn voorsprong van meer dan een uur. Hij nam in de veertiende en laatste proef van 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam genoegen met de elfde plaats.

Volledig scherm Nasser Al-Attiyah en Mathieu Baumel vieren de zege. © REUTERS

De Fransman Guerlin Chicherit won de laatste etappe met 1.36 minuut voorsprong op de Zweed Matthias Ekström. Loeb werd zevende. Hij moest zich net als vorig jaar tevreden stellen met de tweede plaats in de eindstand, deze keer op 1 uur en 20 minuten afstand van Al-Attiyah. De Braziliaan Lucas Moreas vulde het podium als derde. Al-Attiyah komt met zijn vijfde eindzege op de tweede plaats in de eeuwige ranglijst. Alleen Peterhansel heeft meer eindoverwinningen in Dakar bij de auto’s, namelijk acht.

Motoren

De Argentijn Kevin Benavides heeft de eindzege in de Dakar Rally bij de motoren gepakt. De fabrieksrijder van KTM won de veertiende en laatste proef over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saudi-Arabië en passeerde zijn Australische teamgenoot Toby Price in het algemeen klassement. Benavides had aan de meet 55 seconden voorsprong op Price en hij maakte daarmee de 12 seconden achterstand op de Australiër meer dan goed. Het is de tweede eindzege voor Benavides in Dakar; hij won de woestijnrally ook in 2021.

Price, winnaar van Dakar in 2016 en 2019, eindigde als tweede op 43 seconden. De Amerikaans Skyler Howes uit het fabrieksteam van Husqvarna stapte als de nummer drie op het podium. Zijn achterstand op Benavides bedroeg 5.04 minuten.