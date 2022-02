James Harden wint bij langverwacht debuut voor Philadelphia 76ers

Harden, in 2018 nog de ‘Most Valuable Player’ in de NBA, kwam eerder deze maand over van Brooklyn Nets. Hij miste de eerste duels van de Sixers wegens een hamstringblessure. ,,Ik ben bereid om alles te doen. We hebben één gemeenschappelijk doel, maar ik heb individueel niets te bewijzen. Als eenheid hebben we iets te bewijzen, denk ik”, zei Harden na zijn debuut.