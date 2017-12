Jamal Ben Saddik: Rico is niet blij met mij als tegenstander

Op weg naar de titel moest hij behalve met andere kickboksers, met een nóg gevaarlijker tegenstander afrekenen: ,,Schildklierkanker. In mijn hals. Zelfs toen ik wist dat ik het had ben ik nog doorgegaan. Maar na een groot toernooi in Japan geopereerd. Ik ben niet meer in behandeling, wel elke zes maanden onder controle. Maar nee, fysiek heb ik er nu geen last van.’’



De rivaliteit tussen Jamal en Rico is groot. Tijdens de staredown spuugde Jamal Rico in zijn gezicht. En dat zie je zelden, zelfs bij boze vechtsporters niet. ,,Ik ga er niet te diep op in,’’ zegt Jamal. ,,Maar er zijn woorden gevallen die niet in topsport horen. En die doelgericht op mijn gezondheid waren, dat wil ik wel zeggen. Daardoor verdween mijn respect voor hem op dat moment.''



,,Ik baal er wel van dat ik mij heb laten gaan,'' vervolgt hij. ,,Dat gaat hem niet meer lukken, het was een leermoment. Ik heb mijn excuses aangeboden aan mijn fans. Ik respecteer Rico als persoon, hij is een goed gezicht voor de sport, maar dat is buiten de ring. Binnen de ring wil ik zijn kop eraf slaan. Ik doe er ook alles voor, wil de Marokkaanse jeugd laten zien hoe het op een sportieve manier kan. Het is tijd voor een nieuwe kampioen.’’