IOC laat in Pyeongchang alleen 'schone' Russen onder neutrale vlag toe

'Schone' atleten uit Rusland komen in Pyeonchang uit onder de naam OAR, wat staat voor Olympic Athlete from Russia. Het IOC bepaalde voorts dat er geen Russische vlag te zien zal zijn in en om Pyeongchang, in het olympisch dorp noch in het olympisch stadion.



Ook zal het Russische volkslied niet te horen zijn bij officiële uitingen. In Lausanne werd ook bepaald dat de Russische vicepremier én voormalig sportminister Vitali Moetko voor het leven werd geschorst door het IOC. Hij mag zich nooit meer vertonen op olympische evenementen en is in februari niet welkom in Zuid-Korea. Moetko's voormalige plaatsvervanger Joeri Nagornych werd ook levenslang geschorst. Dmitri Tsjernysjenko, de voormalige baas van het organisatiecomité bij Sotsji 2014, moet zijn functie in de coördinatiecommissie voor Peking 2022 opgeven.



Het besluit impliceert dat de Russische topschaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov, die de voorbije jaren positief werden getest, vrijwel zeker niet mogen uitkomen op de Winterspelen.