IOC-bestuurder oppert jaar uitstel bij annuleren Spelen door coronavirus

Pound denkt dat een snel besluit nog niet nodig is. ,,Drie tot twee maanden voor de opening moet wel duidelijk zijn of de situatie voldoende onder controle is. Maar laat helder zijn dat wij er alles aan doen om de Spelen door te laten gaan en we de sporters in Tokio willen zien vanaf 24 juli."



De Canadese bestuurder, voormalig vicevoorzitter van het IOC, ziet de ernst in van de situatie. ,,Het virus verspreidt zich gemakkelijk en dat is verontrustend, maar we zitten wel op het hoogtepunt van het griepseizoen. Meestal neemt het af in de warmere maanden, dus in april of mei kan het al voorbij zijn."



De Spelen opschorten naar een latere periode in het jaar is onwenselijk, meent Pound. ,,Dat bijt te veel met de overvolle sportkalender. Ik zou pleiten voor uitstel met een jaar."