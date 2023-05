‘Inspirerende’ Sanne van Dijke krijgt fraaie onderscheiding met sportieve actie

Van Dijke zag in oktober in de strijd om het brons op de WK in Tasjkent haar tegenstander, Shiho Tanaka, met een knieblessure opgeven. De Japanse kon niet verder en moest de strijd opgeven. Van Dijke droeg Tanaka daarop van de tatami, wat haar een luid applaus vanaf de tribune opleverde.

,,Met deze actie toonde de 27-jarige Nederlandse zich zeer sportief en respectvol naar haar tegenstander, geheel in de geest van het olympisme. In plaats van te juichen omdat ze de partij had gewonnen en daarmee het brons, bekommerde ze zich eerst over het welzijn van haar tegenstander”, aldus het juryrapport.

De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, de Nederlandse ruiter die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw viermaal goud won op de Olympische Spelen. Later werd hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC. De Pahud de Mortanges Trofee werd sinds 1972 uitgereikt in olympische jaren. In 2016 was Churandy Martina de laatste winnaar.

Het bestuur van NOC*NSF besloot de prijs nieuw leven in te blazen en hem voortaan jaarlijks uit te reiken. Van Dijke was niet op tijd terug uit Qatar om de trofee in ontvangst te nemen tijdens de algemene vergadering van NOC*NSF.

Ook onderscheiding voor Nederlandse Volleybalbond

De sportkoepel kende na zeven jaar ook de Van Tuyll Beker weer toe. De Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) ontving de prijs vanwege de maatschappelijke betekenis die het grotendeels in Nederland georganiseerde WK voor vrouwen had. ,,Op innoverende wijze gebruikten zij topsport als vliegwiel voor sportparticipatie tijdens het WK volleybal. Daarnaast zetten ze zich praktisch in om te helpen bij problemen in de samenleving. Zo namen ze het initiatief om sportclubs te vragen in actie te komen voor donaties aan de voedselbank”, aldus het juryrapport.

De prijs, voor het laatst in 2016 uitgereikt aan wielerbond KNWU, is voor een sportbond die een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft gerealiseerd.