Inhaalrace levert Hassan zilver op bij WK

Door Pim Bijl



Was ze tevreden of teleurgesteld? Zelf leek Sifan Hassan even te twijfelen, meteen na afloop. Later, met de medaille om haar nek: ,,Ja, ik ben toch wel blij. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten en dit is goed voor nu.”



Hassan moet morgen meteen alweer aan de bak in de series van de 1500 meter. Bij een eventuele finale op zaterdag zal ze haar wereldtitel van twee jaar geleden verdedigen.



Verliezen van Dibaba is sowieso al geen schande. De Ethiopische volmaakte vanavond haar hattrick op de 3000 meter indoor en is de trotse eigenaar van alle wereldindoorrecords op de afstanden vanaf de 1500 meter tot en met de 5000 meter.



Maar toch. Hoe zou de uitkomst zijn geweest als ze op 600 meter van de finish pal achter Dibaba had gelopen in plaats van een aantal plekken daarachter? Nu moest Hassan na de versnelling van haar rivale een gat dichtlopen en daar slaagde de 25-jarige loopster niet meer in. In de eindsprint kon ze nog wel de Britse Laura Muir achter zich houden.



Hassan houdt ervan races op te bouwen vanuit de staart, maar ook in het verleden bleek dat niet altijd de juiste strategie. In Portland wordt ze getraind door de bekende oud-marathonloper Alberto Salazar en zijn assistent Pete Julian, maar ook die twee gelouterde coaches hebben de wisselvalligheid in tactisch opzicht nog niet uit haar gekregen. Ze maakte vanavond absoluut geen grove fout, maar wat rest is de twijfel of er meer in had gezeten.