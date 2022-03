In Moskou met drugs opgepakte Amerikaanse topbasketbalster nog zeker twee maanden langer vast

De Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner (31), die vorige maand op een vliegveld nabij Moskou werd opgepakt wegens drugsbezit , moet nog zeker tot 19 mei in de cel blijven. Dat bepaalde een rechtbank in de Russische hoofdstad donderdag, meldt onder meer het Russische persbureau TASS.

De 2.06 meter lange speelster van Phoenix Mercury werd op 17 februari aangehouden door de douane op het Sjeremetjevo-vliegveld in de buurt van Moskou. In haar koffer was een e-sigaret met hasj aangetroffen. Sindsdien verblijft ze in Russische hechtenis. Griner, tweevoudig olympisch kampioen, hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd.

De WNBA, de organisatie die de hoogste vrouwenbasketbalcompetitie in de Verenigde Staten organiseert, zei donderdag in een verklaring dat het samenwerkt met de Amerikaanse regering om Griner vrij te krijgen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is daarbij een complicerende factor. Diplomatiek onderhoud tussen Rusland en de VS daalde de afgelopen weken naar het nulpunt.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten zich met de zaak bezig te houden en in contact te staan met Griners advocaten. Volgens een woordvoerder van het ministerie is echter niet voldaan aan het verzoek aan de Russen om Griner te mogen bezoeken in haar cel.

Een miljoen in Rusland

Griner is een van de beste en toonaangevende speelsters in de WNBA. Ze won twee keer olympisch goud met de Amerikaanse basketbalster, in 2016 in Rio de Janeiro en vorig jaar in Tokio. Eind vorig jaar stond ze nog in de finale van de WNBA met haar club Phoenix Mercury, waarmee ze eenmaal kampioen werd. Ook maakt ze zich sterk voor de LHBTI-gemeenschap en is ze de eerste openlijk homoseksuele atleet die een contract tekende bij kledingfabrikant Nike.

De afgelopen zeven seizoenen speelde Griner in Rusland voor UMMC Ekaterinburg. Tussen de seizoenen in de WNBA in spelen veel speelsters uit de competitie in het buitenland. Daar verdienen ze vaak meer dan in de VS. In de Amerikaanse competitie ligt het salarisplafond rond de 183.000 euro. In onder meer Rusland kunnen speelsters een veelvoud daarvan verdienen. Dit seizoen zou Griner een miljoen opstrijken.