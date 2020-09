In een maand ruim 100 meldingen grensoverschrijdend gedrag binnen turnsport

Het betreft de periode van 21 juli tot en met 27 augustus en die valt samen met de reeks aan getuigenissen van turnsters en oud-turnsters over geestelijk en fysiek geweld. Zij kwamen naar buiten met schrijnende verhalen over pesten, kleineren, schoppen en slaan door coaches nadat turncoach Gerrit Beltman had bekend dat hij jarenlang zijn turnsters had vernederd en mishandeld.

,,We hebben de afgelopen weken contact gezocht met slachtoffers, we hebben verzocht meldingen te doen van misstanden en alle meldingen zullen zorgvuldig worden onderzocht’', zegt Van der Plas. ,,We hebben ook extra capaciteit ingezet hiervoor. Per melding zullen we bekijken wat de vervolgstappen zijn. Ik vind het ook belangrijk dat we in dialoog blijven en daarom ben ik blij dat we een chatfunctie hebben met professionele hulpverleners. Ook houden we contact met onze 950 clubs om er alles aan te doen misstanden te voorkomen en een beeld te krijgen hoe het beter kan.’’