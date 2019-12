IJshockeyinterland Oranje gestaakt vanwege wak in ijs

Gouden handbal­sters door het dolle na histori­sche WK-zege: ‘Hopelijk Nederland trots gemaakt’

8:17 Lovende reacties voor het Nederlands vrouwenhandbalteam na de winst tegen Spanje in de finale van het WK in het Japanse Kumamoto. Lois Abbingh bezorgde Nederland in de slotseconden de gouden medaille via een rake strafworp. ‘Hopelijk hebben we ook Nederland trots gemaakt.’