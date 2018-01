Huizing op koers voor tweede ronde, Luiten vreest aftocht

Visser bereikt meteen WK-limiet bij eerste race in Berlijn

19:36 Nadine Visser heeft in haar eerste race van dit seizoen direct voldaan aan de limiet voor de WK indoor op de 60 meter horden. De 22-jarige Noord-Hollandse noteerde bij de Istaf Indoor in Berlijn in de series 7,99 seconden, ruim onder de limiet van 8,14.